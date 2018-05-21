Как в Киеве прошел фестиваль косплея Comic Con (фоторепортаж, видео)

Целый год косплееры шьют себе яркие костюмы и готовят образ, чтобы стать максимально похожими на любимых персонажей.

В Киеве в течение выходных 19-20 мая проходил фестиваль косплея Kyiv Comic Con 2018, участники которого удивляли друг друга и зрителей яркими образами из популярных фильмов, мультфильмов, аниме и комиксов.

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Как говорится в сюжете ТСН, целый год так называемые косплееры шьют себе костюмы и готовят образ, чтобы стать максимально похожими на любимых персонажей.

В этом году здесь можно было увидеть супергероев и суперзлодеев из популярных фильмов от Marvel и DC - Мстители, Дедпул, Лига справедливости, эльфов, японских школьниц и даже Гаечку из мультфильма о Чипе и Дейле.

Впрочем, одним косплеем мероприятие не ограничилось - здесь проходили соревнования среди геймеров, посетители развлекались настольными играми и, конечно, можно было приобрести тематическую продукцию: комиксы, одежду, сувениры и тому подобное.

Как сообщал УНИАН.Туризм, также в течение выходных 19-20 мая в Киеве проходил фестиваль тату.