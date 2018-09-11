Сестра Сенцова раскрыла детали завещания брата

Сенцов завещал свои произведения подруге и коллеге из Крыма, а «финансовая часть завещания» передается детям режиссера.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов завещал свои произведения подруге и коллеге из Крыма.

Об этом в прямом эфире радиостанции «Новое время» сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан, отказавшись назвать имя коллеги.

По словам сестры режиссера, если эта коллега откажется от завещания на фильмы и сценарии, то, согласно решению Сенцова, «пусть сама решает», кто будет им распоряжаться.

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При этом, как отметила Каплан, «финансовая часть завещания, гонорары», передается детям режиссера.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Его удерживают в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Состояние Сенцова быстро ухудшается, тогда как российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Сегодня, 11 сентября, Каплан написала в Facebook, что ее брат потерял надежду на возвращение в Киев и написал завещание на свои произведения в случае смерти. «... он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает», - подчеркнула Каплан.