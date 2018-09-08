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Из-за выбросов в Крыму с Херсонской области почти 200 детей отправили на оздоровление (фоторепортаж)

14:46, 08 сентября 2018
Общество
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Из семи населенных пунктов Херсонской области, вывозят почти 200 детей \ фото khoda.gov.ua

Из семи населенных пунктов Херсонской области, расположенных вблизи административной границы с аннексованным Крымом, 193 ребенка отправили «на оздоровление» в курортные города.

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Об этом в комментарии «Громадському» сообщил председатель Херсонского областного совета Андрей Гордеев. «Вывоз детей происходит на фоне загрязнения воздуха из-за выбросов завода «Крымский титан» в Армянске, на территории аннексированного полуострова. Детей вывозят на две недели. «На оздоровление» вывезли 193 ребенка и четыре беременные женщины», – отметил Гордеев.

Сообщается, что детей вывозят, в частности, с сел Каланчакского и Чаплинского районов.

Помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян ранее сообщил, что пятерых украинских пограничников госпитализировали с жалобами на плохое состояние из-за выбросов в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщал УНИАН, в ночь на24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Жители крымского города Армянска продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время.

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Теги: #дети#Херсонщина#выбросы