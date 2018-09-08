ЕС отказывается от «летнего» времени. Заведет ли Украина свои часы по-европейски

Власти Евросоюза заявили о готовности отказаться от практики перевода часов на «летнее» время. Основанием для такого шага послужил проведенный среди граждан ЕС онлайн-опрос, в рамках которого 84% из 4,6 миллиона респондентов высказались за отмену вращения стрелок циферблата, что свидетельствует о том, что этот принцип себя изжил.

«Мы провели опрос, миллионы ответили и верят, что… это произойдет. Люди этого хотят, и мы это сделаем», - пообещал глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Сезонное время было урегулировано нормами ЕС еще в 2001 году. С этого момента ежегодно все государства-члены Евросоюза переводят стрелки часов в последнее воскресенье марта – на час вперед и в последнее воскресенье октября – на час назад.

На общеевропейском уровне тема перевода часов была поднята в феврале текущего года - Европейский парламент обратился к Еврокомиссии с просьбой дать обоснованную оценку «часовой» директиве. Инициатором этого был чешский парламентарий, которого поддержали 384 депутата, хотя 154 были против. Как результат - Европарламент призвал ЕК пересмотреть процедуру, заявив, что игра со временем не дала ожидаемого эффекта, но при этом имеет «негативные последствия для здоровья человека, так как многие европейцы жалуются, что из-за перевода стрелок часов у них нарушен биоритм, возникают трудности со сном, раздражение и снижается концентрация».

То, что отмена перевода часов в Европе состоится, не вызывает сомнений. Там подобные заявления властей не расходятся с действиями, что жестко контролируется электоратом. Но процесс будет не быстрым. Сначала Еврокомиссия должна согласовать такое решение и обоснованно расписать соответствующий документ. Его должны утвердить все 28 государств-членов ЕС и Европарламент. А на это уйдет не один месяц. Но ко времени «Ч» - очередному переводу часов – успеют.

Таким образом, у нашей страны тоже есть время определиться – как себя повести в данной ситуации. Следует ли тоже отказаться от перевода стрелок часов?

Игра со временем

Чтобы разобраться в вопросе, стоит окунуться в историю перевода стрелок часов.

Время бывает «поясным» и «декретным», то есть, отличающимся от астрономического по территориальному принципу, оно вводится по решению местных властей. Например, в Индии разница во времени в ряде регионов составляет полчаса. «Декретное» время опережает «поясное» на час. Главная идея перевода стрелок - совместить административное и солнечное время, то есть, сэкономить электроэнергию. Первопроходцами в этом вопросе были США, но в 18 веке им этот механизм внедрить не удалось, разрозненные штаты не собирались жить по общим правилам. В Европе часами занялись во время Первой мировой войны, «родоначальники» - Великобритания и Германия. Они таким образом экономили топливо на освещение.

Сейчас 82 страны мира используют «летнее» время (в 9 странах оно применяется не во всех регионах), а 159 - нет. В частности, переходят на «летнее» время все страны Европы (кроме Исландии и России, которая в 2011 году перешла на постоянное «летнее» время, а в 2014-ом - на постоянное «зимнее»), Армения, Азербайджан, Турция, Иран, Израиль, США (кроме 1 штата), Канада (кроме 1 провинции). Семь республик бывшего СССР, Япония, Китай, Индия и Ирак отказались от «игры в стрелки». Большинство стран Африки, Аравийского полуострова, юго-восточной Азии и Венесуэла не практиковали переход на «летнее» время никогда.

СССР впервые перешел на «летнее» время в 1917 году. В 1930 году перевод часов был отменен, зато было введено «декретное» время - стрелки часов перевели на час вперед относительно поясного времени. В 1981 году Союз вновь перешел на «летнее» время, причем «декретное» не отменялось. Таким образом, до сих пор страны бывшего СССР, в которых практикуется перевод стрелок, на два часа «опережают» поясное время! Только одна очень серьезная организация СССР никогда не баловала с часами - Центр управления космическими полетами. Он до сих пор работает по «зимнему» часовому стандарту.

В Украине переводить время на час вперед летом начали в 1981 году вместе с остальными республиками СССР. После обретения независимости порядок исчисления времени на территории нашей страны был определен постановлением Кабинета министров в 1996 году: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на час вперед и в последнее воскресенье октября - в 4:00 на час назад.

Периодически возникали дискуссии о целесообразности перевода часов. Дело в том, что 95% территории Украины находится во втором часовом поясе. Только Луганская, частично Донецкая и Харьковская области расположены в третьем, а большая часть Закарпатской области - в первом часовом поясе, где местное время отличается от поясного на 50 минут. То есть, природный полдень для большинства территории Украины соответствует 12 часам дня, когда солнце должно быть прямо над головой. Мы привыкли жить по этому времени, ложиться спать и вставать. Зимой мы как раз живем согласно своему географическому времени, а летом – переходим на режим одного часа вперед.

В 1996 году Государственная комиссия единого времени и эталонных частот во главе с академиком Ярославом Яцкивым разработала переход страны на региональный график работы. Смысл в следующем: поскольку Ужгород и Донецк – «окраины» часового пояса и между ними разница примерно 50 минут, предлагалось сместить начало работы в Донецке на 8.30, а в Ужгороде – на 9.30. Президент, в то время Леонид Кучма, согласился с идей, был выдан указ, но в последний момент ничего не вышло. Аргумент был следующий – «люди и так работают много, а им придется вставать еще раньше». Буквально за два дня до начала действия указа он был приостановлен. В Украине продолжился переход на «летнее» и «зимнее» время.

Потом были попытки отменить перевод стрелок часов в 2010 году, но у парламента до этого руки не дошли. Следующий шаг был сделан в 2011 году: вопрос был поднят ввиду того, что на тот момент «старший товарищ», на сегодня – враг и агрессор – Россия перешла жить на «летнее время». Правящие тогда в Украине «регионалы» постарались в этом соответствовать Москве и разработали соответствующий законопроект. В октябре 2011 года Верховная Рада даже приняла этот закон, но натолкнулась на шквал критики со стороны экспертов и представителей Западного региона, для которых такое решение было критическим. В случае установления «летнего» времени в зимний период, светлое время суток наступало бы зимой после 9 часов утра. Ученые, в том числе специалисты Украинского гидрометеорологического центра, направили власти открытое письмо, в котором заявили, что, учитывая географическое расположение Украины, считают «естественным и оправданным с точки зрения здоровья граждан и экономических интересов государства, второй часовой пояс, который наиболее точно отвечает астрономическому времени… Подавляющее большинство специалистов склоняются к тому, чтобы отказаться от практики часовых изменений. Это необходимо сделать путем перехода именно на «зимнее» время, отменив «летнее»».

Но парламентарии поступили проще - через несколько месяцев упразднили принятый закон, и больше этой темой не занимались.

Как поступят с переводом стрелок часов сейчас? Запрос с таким вопросом УНИАН направил в Кабинет министров и Верховную Раду.

В Минэкономразвития ответили следующим образом: «Украиной взят курс на евроинтеграцию, что предусматривает имплементацию европейского законодательства, существующий на территории Украины Порядок исчисления времени является оптимальным, согласованным с международной практикой исчисления времени, способствует адаптации всего спектра международных экономических, культурных и других отношений, отвечает географическому положению. Учитывая изложенное, в случае принятия ЕС решения об отмене перехода на «летнее» время, Минэкономразвития обратится в Кабинет министров Украины относительно возможности внесения соответствующих изменений в Порядок».

На вопрос УНИАН – имеет ли экономический эффект перевод стрелок часов, в ведомстве ответили: «Экономическое обоснование ежегодного перехода на «летнее» время и информация об уменьшении потребления электроэнергии при переходе на «летнее» время в Минэкономразвития отсутствуют».

В Верховной Раде, правда, со ссылкой опять-таки на Минэкономразвития, отметили, что «Украина может отменить переход на «зимнее» и «летнее» время, принимая во внимание такую ​​же стратегию Евросоюза. Это объясняется отсутствием данных об экономической целесообразности подобных переходов и ориентацией на европейское законодательство…».

Вслед за стрелками часов

Конечно, многие могут сказать – нужно отменять перевод стрелок часов, сколько можно вращать их туда-сюда, накрутили еще со времен «советов» так, что в темноте живем больше, чем при свете.

Что же касается основной цели перевода часов - экономии электроэнергии, то на сегодняшний день такая мотивация не актуальна. При избытке производства электричества двухпроцентная экономия, о которой не раз заявляли представители профильного ведомства, мизерная. Да и население само для себя устанавливает режим активности, а солнце как вставало, так и встает, независимо от желания чиновников и парламентариев.

Можно вспомнить еще об одном аспекте: экономия электричества положительно влияет на экологию - чем меньше потребляем, тем меньше вредных выбросов в атмосферу. Но и это спорный вопрос в плане перевода часов. Если утром мы урезаем пользование, то вечером, с учетом постоянного технологического прогресса, с новой силой ускоряем счетчик. Плюс «часовой» перевод перестанет лихорадить транспорт в общем его понятии.

Нужно сделать главное - обратиться к специалистам, которые точно рассчитают, какое время оставить, чтобы всем регионам было удобно, или под каждого выписать свой порядок циферблата, чтобы светлая часть суток как можно дольше захватывала экономически активные районы, не нарушая их принадлежность к часовым поясам.

И о самом важном - влиянии перевода часов на здоровье человека. Конкретных данных Минздрав никогда не обнародовал. Но сами медики говорят о том, что «часовая» практика негативно сказывается на здоровье людей. Общее мнение таково: «Существует понятие биоритмов - это внутренний будильник. И когда непонятным и ничем не обоснованным для организма человека решением его нарушают, то это грозит расстройством сна и депрессией. Что не может не отразиться в целом на здоровье. Вероятно, сейчас самое подходящее время вслед за Европой перестать издеваться над организмом человека».

Нана Черная