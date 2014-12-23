В Харькове начался суд над антимайдановцем по прозвищу "Топаз"

16:39, 23 декабря 2014
Общество
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В Харькове начался суд над активистом антимайдана Игнатом Кромским по прозвищу "Топаз", который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в массовых беспорядках.

В Харькове начался суд над "Топазом" \ фото Ольга Иващенко

Сегодня началось предварительное заседание Киевского райсуда Харькова, который слушает дело "Топаза".

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Во время заседания было заявлено несколько ходатайств. В частности, суд рассмотрел и отказал в удовлетворении ходатайства защиты Игната Кромского относительно предоставления обвиняемому дополнительной охраны, однако удовлетворил ходатайство направить обращение в военную прокуратуру относительно оказания давления со стороны работников СБУ
на Игната Кромского. Кроме того, суд оставил без рассмотрения ходатайство защиты о направлении в прокуратуру для устранения недостатков обвинительного акта по делу.

Следующее заседание назначено на 5 января 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Игнат Кромской был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта здания Харьковской областной госадминистрации. 29 марта суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля "Топаз", срезав браслет, скрылся. В апреле его задержали сотрудники СБУ, однако 12 сентября Киевский райсуд изменил меру пресечения для Игната Кромского на личное обязательство.

Справка УНИАН. Игнат Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 289, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 294, ч.1 ст. 110 Уголовного кодекса ("незаконное завладение транспортным средством"; "участие в массовых беспорядках, которые сопровождались погромами, поджогами и уничтожением имущества"; "посягательство на территориальную целостность Украины").

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