В Харькове суд выдал разрешение на задержание «Топаза»

В Харькове суд выдал разрешение на задержание активиста Антимайдана Игната Кромского, известного по прозвищу «Топаз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире областного телевидения сообщил первый заместитель прокурора Харьковской области Валерий Романов.

Читайте такжеСбежавший из-под домашнего ареста Топаз хвастается оружием в соцсетях - СМИ

«3 октября в Киевский районный суд Харькова повторно направлен обвинительный акт в отношении Игната Кромского по преступлениям, совершенным на ул. Рымарской и возле облгосадминистрации. Вчера, 6 ноября 2014 года, в связи с тем, что Кромской скрывается, судом дано разрешение на его задержание», - сказал Романов.

Прокурор отметил, что Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 УК Украины (активное участие в массовых беспорядках, которые сопровождались погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины).