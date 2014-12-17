Звезду "антимайдана" Топаза задержали при попытке сбежать из Украины - источник

Об этом сообщил информированный источник.

По данным источника, указанное лицо было задержано на одном из пограничных пунктов пропуска при попытке пересечь границу Украины.

Рядовым украинцам антимайдановець "Топаз" известный по видео "Топаз, дай команду", которое было снято во время событий на Майдане в феврале этого года.

Как сообщал УНИАН, Кромской был задержан в рамках уголовного производства, открытого по факту захвата 1 марта здания Харьковской ОГА.

29 марта суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля Кромской, срезав браслет, сбежал. В апреле его задержали сотрудники СБУ, однако 12 сентября Киевский райсуд изменил меру пресечения для Кромского на личное обязательство.

3 октября в Киевский райсуд Харькова повторно направлен обвинительный акт в отношении Кромского.

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6 ноября из-за того, что Кромской не явился в органы следствия суд дал разрешение на его задержание и принудительную доставку в суд для избрания меры пресечения. Но до сих пор Кромской не был задержан и судебные заседания не проводились.

14 сентября в ряде украинских СМИ со ссылкой на адвоката Дмитрия Тихоненкова появилась информация о том, что Кромской был освобожден в рамках реализации достигнутой в Минске договоренности об обмене заложниками и незаконно удерживаемыми лицами. В то же время адвокат Кромского 17 сентября обратился в суд с требованием объяснить правовые основания содержания его подзащитного под стражей, поскольку в защите нет информации об освобождении его из-под стражи, несмотря на судебное решение об изменении меры пресечения на личное обязательство.

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В начале декабря в пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Кромской находится в розыске.

Справка УНИАН. Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч.1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.