Приветствие "Слава Украине!" могут закрепить для полицейских

Соответствующее решение принял Комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Сегодня Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности принял решение о внесении поправок в законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы" (№ 7549), которые предусматривают закрепление для полицейских приветствия "Слава Украине!".

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Законопроект парламент рассмотрит во втором чтении на следующей пленарной неделе.

Как сообщал УНИАН, 24 августа на параде по случаю Дня Независимости на столичном Крещатике впервые официально прозвучало новое военное приветствие «Слава Украине!» - «Героям слава!».

Читайте также"Червона рута" стала официальной песней сборной Украины по футболу (видео)

Сегодня, 6 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины" (№ 9036).

Законопроектом предлагаются изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины и Строевой устав Вооруженных сил Украины относительно установления нового воинского приветствия "Слава Украине" - "Героям слава", а также порядка ритуала поднятия Государственного флага Украины.

Кроме того, законопроектом предусматривается, чтобы в армии использовалось обращение не только "товарищ", но и "пан".