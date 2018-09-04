В Житомире начались сборы резервистов 95-й бригады десантно-штурмовых войск (фоторепортаж, видео)

Продлятся они в течение месяца.

В Житомире военнослужащие-резервисты в составе 95-й отдельной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ начали полевые сборы.

Продлятся они в течение месяца.

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Общее количество резервистов, зачисленных в оперативный резерв ВСУ, на сегодня составляет почти 160 тысяч.

Это люди, которые уволились из рядов ВСУ, но имеют боевой опыт и способные в короткие сроки прибыть в бригады и усилить их.