В Житомире начались сборы резервистов 95-й бригады десантно-штурмовых войск (фоторепортаж, видео)
19:47, 04 сентября 2018Общество
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Продлятся они в течение месяца.
В Житомире военнослужащие-резервисты в составе 95-й отдельной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ начали полевые сборы.
Продлятся они в течение месяца.
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Общее количество резервистов, зачисленных в оперативный резерв ВСУ, на сегодня составляет почти 160 тысяч.
Это люди, которые уволились из рядов ВСУ, но имеют боевой опыт и способные в короткие сроки прибыть в бригады и усилить их.
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