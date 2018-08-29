Одесского активиста поймали на контрабанде рекордной партии сигарет
В Одесском порту таможенниками задержана рекордная контрабандная партия сигарет.
Об этом сообщает пресс-служба ГФСУ.
"Табачная продукция (сигареты Marlboro) была обнаружена во время таможенного контроля контейнера с грузом "туалетная бумага", который одно из отечественных предприятий экспортировало в Израиль. Во время проведения таможенного досмотра груза оказалось, что только первые четыре ряда 40-футового контейнера занимают коробки с туалетной бумагой. Дальше - виднеются только сигареты. Ориентировочное количество выявленных табачных изделий - от 500 до 600 тысяч пачек сигарет. По предварительной оценке, стоимость партии изъятых сигарет может достигать 15-17 млн грн.", - сообщает ГФСУ.
Как сообщил источник на Одесской таможне, отправителем и декларантом выступало ЧП "Либра" из Черновцов, получателем - компания Ramil Basairzade из Израиля. А вот экспедитором контрабандного товара выступила достаточно известная компания ООО "Интер Транс Лоджистик". На сайте Европейской бизнес ассоциации сообщается, что основателем компании является Виктор Берестенко.
Виктор Берестенко, который возглавляет местный общественный совет при ГФС, неоднократно выступал с разоблачением контрабандных схем на Одесской таможне. Летом этого года на основе информации, которую предоставил "активист Берестенко", в немецком издании Süddeutsche Zeitung появилась информация, якобы Украина теряет на контрабанде 4,8 млрд долларов ежегодно, а Одесская таможня является одной из самых проблемных. В то же время, по информации СМИ, целью "активистской деятельности" Берестенко было лоббирование интересов собственного бизнеса. С 2017 года после смены руководства таможни он фактически потерял все преференции. И путем "информационного давления" пытался их вернуть. Это не первый случай, когда компании Берестенко ловят на контрабанде. В апреле этого года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила о схеме серого импорта в Украину автомобилей Porsche из ОАЭ, к которой была причастна компания "Интер Транс Лоджистик".