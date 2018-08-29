Одесского активиста поймали на контрабанде рекордной партии сигарет

В ходе проверки среди груза туалетной бумаги правоохранители обнаружили очень большое количество ящиков с табачными изделиями.

В Одесском порту таможенниками задержана рекордная контрабандная партия сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба ГФСУ.

"Табачная продукция (сигареты Marlboro) была обнаружена во время таможенного контроля контейнера с грузом "туалетная бумага", который одно из отечественных предприятий экспортировало в Израиль. Во время проведения таможенного досмотра груза оказалось, что только первые четыре ряда 40-футового контейнера занимают коробки с туалетной бумагой. Дальше - виднеются только сигареты. Ориентировочное количество выявленных табачных изделий - от 500 до 600 тысяч пачек сигарет. По предварительной оценке, стоимость партии изъятых сигарет может достигать 15-17 млн ​​грн.", - сообщает ГФСУ.

Как сообщил источник на Одесской таможне, отправителем и декларантом выступало ЧП "Либра" из Черновцов, получателем - компания Ramil Basairzade из Израиля. А вот экспедитором контрабандного товара выступила достаточно известная компания ООО "Интер Транс Лоджистик". На сайте Европейской бизнес ассоциации сообщается , что основателем компании является Виктор Берестенко.