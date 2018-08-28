На Прикарпатье после непогоды восстановили сообщение к нескольким горным селам (видео)
20:30, 28 августа 2018Общество
603 0
В одном из районов произошел оползень, который засыпал единую дорогу, соединявшую села с внешним миром.
Там сильные дожди совсем залили дороги \ Фото УНИАН
На Прикарпатье наконец восстановили сообщение с полдесятком горных сел, которые непогода отрезала от внешнего мира.
Читайте такжеВ Украине из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов
Там сильные дожди совсем залили дороги, а во время попытки пересечь поток воды машиной, один человек даже погиб.
В одном из районов произошел оползень, который засыпал единую дорогу, соединявшую села с внешним миром. Сейчас по дороге уже ездят машины, но местные боятся повторения непогоды.
На Прикарпатье наконец восстановили сообщение до горных сел, которые непогода отрезала от внешнего мира
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter