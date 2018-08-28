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На Прикарпатье после непогоды восстановили сообщение к нескольким горным селам (видео)

20:30, 28 августа 2018
Общество
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Там сильные дожди совсем залили дороги \ Фото УНИАН

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Там сильные дожди совсем залили дороги, а во время попытки пересечь поток воды машиной, один человек даже погиб.

В одном из районов произошел оползень, который засыпал единую дорогу, соединявшую села с внешним миром. Сейчас по дороге уже ездят машины, но местные боятся повторения непогоды.

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Теги: #дороги#непогода