На День святого Николая в Виннице открыли закольцованную трамвайную линию

В Виннице построена и введена в эксплуатацию новая трамвайная линия стоимостью более 87 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, открытие новой трамвайной линии в наибольшем «спальном» районе города - «Вишенка» (здесь проживает треть населения Винницы - УНИАН) состоялось сегодня, 19 декабря.

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Работы по реализации проекта, который включает строительство трамвайного пути, дороги, тротуаров в 9-м и 10-м микрорайонах Вишенки началось в 2008 году по инициативе тогда мэра Винницы Владимира Гройсмана, потом из-за кризиса работы замедлились и с 2012 года работы вновь велись активно.

По словам и.о. мэра Винницы Сергея Моргунова, реализация данного проекта стоила 87,2 млн грн, из которых 46 млн грн - непосредственно стоимость обустройства путей.

«В целом новая артерия будет обслуживать жителей микрорайона «Вишенка» и улучшит транспортное сообщение Винницы», - сказал он.

Моргунов отметил, что новая колея по кругу соединит улицы Келецкая-Барское шоссе-Хмельницкое шоссе.

Более того, во время строительства новых путей уже заложена возможность при необходимости пустить по новому маршруту и троллейбусы, для чего необходимо будет подсоединить контактную сеть.

«Если в этом будет необходимость и на перспективу развития данного микрорайона и увеличения пассажиропотока будем рассматривать проект запуска по данному маршруту троллейбусов. Мы ожидаем, что в этих новых микрорайонах в ближайшее время будет проживать около 60 тысяч человек», - сказал Моргунов.

Он отметил, что руководство города будет концентрировать свои усилия не только на отдельном микрорайоне в рамках транспортной реформы, начатой в 2011 году, но и на развитии других районов города, где возникают вопросы развития транспортной сети.

Также в рамках реформы Винница уже получила 40 троллейбусов, которые все задействованы для перевозки пассажиров, получено и 28 автобусов, а до конца этого года прибудут еще два.

Уже на следующий год предусмотрено вдоль новых трамвайных путей строительство остановок.

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Председатель Винницкой ОГА Анатолий Олийнык, на открытии новой колеи, выразил надежду на такую же результативную работу с горсоветом и по реализации в Виннице проекта по строительству хирургического Центра сердечно-сосудистых заболеваний.

«Скоро мы должны начать в Виннице совместный проект Всемирного банка по строительству хирургического Центра сердечно-сосудистых заболеваний. Там срок реализации составляет 5 лет, а первый этап - двухлетний – будет иметь наибольшую нагрузку. Я уверен, что именно совместными усилиями областной и городской власти мы его реализуем в срок», - сказал Олийнык.