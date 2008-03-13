Карпачева: не хватает политической воли, чтобы создать сильную миграционную службу

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА убеждена, что сегодня в Украине не хватает политической воли для создания мощной миграционной службы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана, об этом Н.КАРПАЧЕВА заявила во время круглого стола "Оптимизация системы государственного управления в сфере миграции. Целесообразность создания единого органа исполнительной власти по вопросам миграции".

По словам Н.КАРПАЧЕВОЙ, Украина не готова эффективно противостоять сегодняшним вызовам в сфере миграции. Она напомнила, что пять лет подряд Верховная Рада Украины не смогла принять Закон «Об основных принципах государственной миграционной политики», который должен был бы четко определить направления и приоритеты деятельности нашего государства в сфере миграции.

Кроме того, отметила Н.КАРПАЧЕВА, до сих пор не создана Государственная миграционная служба, а вопросами миграции занимается ряд министерств и ведомств, чьи действия почти совсем не скоординированы и постоянно недофинансируются.

По словам Омбудсмана, новым вызовом является ратификация Соглашения между Украиной и ЕС о реадмиссии лиц. Она напомнила, что согласно договору, через два года после вступления ее в действие Украина будет обязана принимать всех иностранцев (граждан третьих стран) и лиц без гражданства, которые с ее территории попали в Евросоюз.

По мнению Н.КАРПАЧЕВОЙ, такая ситуация не может не вызывать глубокую обеспокоенность, ведь Украина в сущности является „восточными воротами” в страны Евросоюза для мигрантов из стран Азии, Африки и СНГ.

Уполномоченный ВР по правам человека отметила, что важной составляющей эффективной миграционной политики Украины должна стать мощная гражданская Государственная миграционная служба – центральный орган государственной исполнительной власти со специальным статусом.

Основным заданием службы, считает Н.КАРПАЧЕВА, должны быть, в частности, разработка и реализация миграционной политики государства, координация действий разных министерств и ведомств в сфере миграции, анализ миграционной ситуации и количественного и качественного состава миграционных потоков, текущее и перспективное планирование с учетом состояния и перспективы развития миграционной ситуации и тому подобное.