Порошенко в День флага посетит Днепр: город установит сразу два рекорда

Ожидается, что президент примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины, которая состоится в Днепре возле самого высокого в стране флагштока с государственным флагом.

Президент Украины Петр Порошенко 23 августа посетит Днепр.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, глава государства примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины, которая состоится в Днепре возле самого высокого в стране флагштока с государственным флагом.

По информации ОГА, в этот день будет установлено сразу два рекорда Украины - на самый высокий в Украине флагшток с Государственным флагом и самый большой Государственный флаг Украины, что возвышается над украинским городом. Высота флагштока - 72 метра, размеры флага - 12 на 18 метров.

«Историю украинского флага расскажет флешмоб, который состоится во время торжеств ко Дню Флага», - отметили в ОГА.