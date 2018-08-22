Порошенко в День флага посетит Днепр: город установит сразу два рекорда

15:01, 22 августа 2018
Общество
202 1
Завтра в Днепре ожидается флешмоб, который расскажет историю флага / фото Константин Татаркин

Читайте такжеВечером центр Киева может снова застыть в пробках из-за репетиции парада (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, глава государства примет участие в церемонии торжественного поднятия Государственного флага Украины, которая состоится в Днепре возле самого высокого в стране флагштока с государственным флагом.

По информации ОГА, в этот день будет установлено сразу два рекорда Украины - на самый высокий в Украине флагшток с Государственным флагом и самый большой Государственный флаг Украины, что возвышается над украинским городом. Высота флагштока - 72 метра, размеры флага - 12 на 18 метров.

«Историю украинского флага расскажет флешмоб, который состоится во время торжеств ко Дню Флага», - отметили в ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днипро#день флага