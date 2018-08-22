День флага Украины 2018: история праздника

23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-жёлтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады.

Ежегодно 23 августа в Украине отмечается День государственного флага Украины.

Праздник был учрежден в 2004 году президентом Леонидом Кучмой. Однако история украинского флага началась задолго до этого.

Первым задокументированным использованием жёлтого и синего цветов был герб Львовской земли. А вот первое официальное признание сине-желтого флага 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамя Украинской Народной Республики.

23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-жёлтый украинский флаг в сессионный зал Верховной Рады. Этот флаг до сих пор, как реликвия, хранится под стеклом в музее ВРУ.

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28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон о Государственном флаге Украины, которым национальный флаг утверждался в качестве государственного. Согласно популярной интерпретации, жёлтый цвет символизирует пшеничные поля, а синий — небо над ними.

До сих пор продолжаются споры о том, какой цвет флага должен быть вверху - желтый или голубой. Некоторыt историки говорят о том, что первоначально использовался желто-голубой флаг, однако другие считают что во времена УНР использовались оба варианта.

В 2009 году президент Виктор Ющенко основал ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине. По всей Украине в честь Дня государственного флага обычно проходят торжественные мероприятия, концерты, выставки, круглые столы.

23 августа 2018 года пройдет церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле здания Киевского городского совета и в районах Киева. Также в этот день состоится торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте, искусстве.

Кроме того, в Киеве пройдет установление национального рекорда «Самый длинный Государственный Флаг Украины» (от Харьковской площади до пересечения проспекта Бажана и ул. Ларисы Руденко).