На День Независимости порядок в Украине будут охранять 30 тысяч силовиков

12:02, 22 августа 2018
Общество
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В центре Киева в День Независимости состоится военный парад / фото УНИАН

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, пишет "Радио свобода".

По его словам, это, в частности, представители Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

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Ранее в Нацполиции сообщили, что в целом в День Независимости запланировано проведение более тысячи мероприятий, в которых примет участие ориентировочно 700 тысяч граждан.

В центре Киева в День Независимости состоится военный парад. Планируется, что в нем примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники. Генеральную репетицию проведут 22 августа.

С 22 августа подразделения МВД Украины переводят на усиленный вариант несения службы, а пограничники ко Дню Независимости решили усилить охрану границ.

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Теги: #силовик#охрана правопорядка#День независимости