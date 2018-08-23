Полторак рассказал об участии иностранных подразделений в генеральной репетиции парада (фото)

Также в тренировке участвовали знаменосные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши и знаменосная группа многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг».

В генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины, состоявшейся вчера, 22 августа, на улице Крещатик, приняли участие парадные расчеты восьми иностранных подразделений.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

По его словам, в тренировке приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«По Майдану также прошли парадные расчеты восьми иностранных подразделений из Великобритании, США, Канады, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Молдовы и знаменосные группы из Грузии, Латвии, Дании, Польши и знаменосная группа многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг», - отметил Полторак.

Как сообщал УНИАН, в параде по случаю Дня Независимости Украины примут участие 4,5 тысячи украинских военнослужащих, 250 единиц военной техники. Как сообщал Полторак, ожидается также участие военных из 18 стран мира.

22 августа на Крещатике состоялась генеральная репетиция парада, в которой принял участие президент Украины Петр Порошенко.