В украинском параде ко Дню независимости примут участие 18 иностранных делегаций

В ходе торжеств бригадам, которые принимали и принимают участие в боевых действиях, будут предоставлены почетные названия и вручены боевые знамена.

Украинская сторона ожидает прибытия в Киев 18 иностранных делегаций, которые должны принять участие в параде ко Дню независимости, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

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Как указал министр в Facebook, накануне, 18 августа, на столичном Крещатике состоялась репетиция парада, который должен состояться 24 августа.

«В репетиціі приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих. На днях мы ожидаем прибытие еще 18 иностранных делегаций из разных стран мира, которые примут участие в параде», - подчеркнул Полторак.

Кроме того, по его словам, в ходе первой тренировки было представлено 250 единиц техники – новой техники и техники, которая принята на вооружение или проходит государственные испытания, а также представлены перспективные образцы.

По словам министра, во время торжеств бригадам, которые принимали и принимают участие в боевых действиях на востоке Украины, будут предоставлены почетные названия и вручены боевые знамена.