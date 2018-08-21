Более 80% украинцев считают себя патриотами – опрос

Во всех регионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%.

82% граждан Украины считают себя патриотами.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в августе 2018 года.

Такой же процент патриотов, согласно информации «Рейтинга», был и в 2017 году.

В то же время, всего 13% имеют противоположное мнение, еще 5% затруднились с ответом. Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 85%, в Центре - 84%, на Юге - 79%, на Востоке - 76%.

За период исследований зафиксировано наибольшее число тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор - почти 80% (в 2012 году таких было 62%). Лишь 13% выразили противоположные соображения, еще 7% затруднились с ответом.

Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение Независимости Украины, на Западе (93%). В Центре таких респондентов 82%, на Юге - 72%, на Востоке - 63%. Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше всего в юго-восточных областях (от 20 до 25%).

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Опрос также показал, что относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня независимость нашего государства среди старшего поколения, более бедных слоев населения и лиц с низким уровнем образования.

«За последние 8 лет возросло количество тех, кто идентифицирует себя гражданином Украины: если в 2010 году тех, кто мог себя так назвать было 57%, то в 2018 году таких опрошенных уже 66%. В этом году зафиксировано наименьшее за время исследований число тех, кто идентифицировал себя как жителя своего региона, города, села (19%), а также тех, кто бы просто назвал свою национальность (13%). В то же время заметен по сравнению с опросом 2014 года рост числа тех, кто выбрал бы альтернативу «просто человек» (до 29%, в 2012 таких респондентов было 24%, в 2010 - 26%). 10% опрошенных назвали как идентификатор свою семейную роль, 9% считают себя «гражданином мира». По 6% опрошенных характеризуют себя как «советский человек» и «европеец». Также 5%, отвечая на вопрос «Кто я такой?», назвали бы свои религиозные убеждения, 3% - профессию, род занятия», - сообщает «Рейтинг».

Отмечается, что «гражданин Украины», как идентификатор, хотя и является доминирующим во всех регионах Украины, в то же время прослеживаются и отличия. Так, в Центре респондентов, выбравших эту альтернативу - 74%, на Западе - 67%, на Юге - 61%, на Востоке - 55%.

Опрос был проведен в период с 3 по 10 августа 2018 года. Было опрошено 2000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.