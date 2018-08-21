Курбан-байрам 2018: как отмечают праздник жертвоприношения (видео)

Это один из двух главных праздников мусульман, знаменующий собой окончание ежегодного паломничества в Мекку (хаджа).

Сегодня мусульмане во всем мире начали празднование Курбан-байрам (праздник жертвоприношения). В мусульманской традиции курбаном именуется всё то, что приближает человека к Богу, а жертвенное приношение в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу.

Это один из двух главных праздников мусульман, знаменующего собой окончание ежегодного паломничества в Мекку (хаджа).

В этот день приносят в жертву животных - в память о том, как пророк Ибрахим готов был принести в жертву богу своего сына. Согласно Корану, Ибрахим должен был принести в жертву своего сына по воле Аллаха. И когда жертва была уже почти принесена, Аллах смилостивился и затупил жертвенный нож, после чего жертва сына была заменена бараном.

У праздника нет конкретной даты - она зависит от местных обычаев. Мусульманский календарь состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней, что на 10 или 11 дней меньше солнечного года. Поэтому дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря. Курбан-байрам отмечают 4-5 дней.

Читайте такжеМусульмане хотят государственный праздник и выходной на Курбан-Байрам

Также в Курбан-байрам близким и родственникам стараются сделать подарки. Помимо этого, мусульмане совершают омовение и наряжаются в праздничные одежды. В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь.

По окончании проповеди верующие идут обычно на кладбище молиться за умерших. Вернувшись с кладбища, приступают к жертвенному обряду.

Жертвой может быть баран, верблюд или корова. Примечательно, что животному должно быть не менее полугода и оно должно быть здоровым. Мясо варят и съедают за общей трапезой. Его делят на три части - одну оставляют для семьи, другую отдают родственникам и соседям, а третью раздают бедным. Шкуры животных отдают в мечеть.

В связи с праздником, во всех мечетях Украины пройдут праздничные молитвы. В Киеве верующих ожидает и развлекательная программа: семейный фестиваль, ярмарка восточных сувениров, конкурсы, фотозоны и кухни.