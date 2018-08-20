Концерт на набережной, забеги в вышиванках и этноисторический фестиваль: как Днепр будет отмечать День Независимости Украины

Участие в торжествах примет, в частности, руководство города и области.

24 августа Днепр вместе со всей страной отметит День Независимости Украины. Традиционно празднование начнется утром с возложения цветов к памятнику молодому Тарасу Шевченко. Участие в торжествах примет, в частности, руководство города и области.

С 9:00 на Фестивальном причале Сичеславской набережной стартуют спортивные забеги «Бежим в вышиванках». Организатор – беговой клуб Start Dnipro – приглашает присоединиться горожан разного возраста. Буду казацкие индивидуальные забеги на дистанции 2,5 и 5 км, старты на 100, 500 и 1000 метров – для юных казаков и казачек, а также командные соревнования «Казацкие гонки», во время которых каждой команде придется пройти специальную полосу препятствий, чтобы опередить соперников и победить. Кроме этого, проведут эстафеты в шароварах, соревнования по лепке вареников на скорость. Добавить себе баллов можно будет, исполнив народную песню, продекламировав стихотворение или станцевав гопака.

После обеда, с 15:00 и до самого вечера, на сцене Фестивального причала днепрян и гостей города будут развлекать местные творческие коллективы и рок-группы.

Любители воднолыжного спорта смогут наблюдать за соревнованиями чемпионата Европы по водным лыжам, который в этом году пришелся и на День Независимости.

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Торжественное открытие чемпионата состоится 21 августа, в 18:30, на Фестивальном причале. А соревнования будут проходить на территории воднолыжного клуба «Сентоза» (ул. Набережная Победы, 35) 22-24 августа – с 8:00, 25 и 26 августа – с 9:00. В Днепр съедутся 140 спортсменов из разных стран Европы. Вход бесплатный. Чемпионат будет проходить в рамках программы мэра Бориса Филатова «Днепр – спортивная столица».

Любители активного отдыха на природе смогут приобщиться к этноисторическому украинскому фестивалю «Самар-Днепр-Фест», который в этом году состоится уже в третий раз. Он продлится два дня – 24 и 25 августа. Место проведения мероприятия неизменно – казацкий городок Самарь, что на территории бывшей Новобогородицкой крепости.

В программе фестиваля – историческая реконструкция штурма крепости, рыцарские бои, катание на лошадях, казацких чайках, выставка археологических находок, квесты, конкурсы, мастер-классы, фуд-корт, концерты украинских групп. Среди хедлайнеров – «Скрябин» и «С.К.А.Й.».