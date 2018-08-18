Рени остался без света и воды из-за обрыва линии электропередач
22:41, 18 августа 2018Общество
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В райцентре Рени Одесской области ведутся ремонтные работы после аварии.
Райцентр остался без света и воды / Фото УНИАН
В Одесской области райцентр Рени из-за обрыва линии электропередач остался без света и воды.
Как сообщил в Facebook мэр города Игорь Плехов, водоснабжение населения прекращено из-за обрыва линии электропередач.
«В связи с обрывом высоковольтной линии электропередач подача воды жителям города приостановлена. Ведутся ремонтные работы», - сообщил мэр.
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Кроме того, из-за аварии в городе нет электричества. В Рени проживают около 19 тысяч. людей.
Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине рыбак погиб от поражения током, задев удочкой линию электропередач.
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