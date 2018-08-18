Рени остался без света и воды из-за обрыва линии электропередач

22:41, 18 августа 2018
Общество
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Райцентр остался без света и воды / Фото УНИАН

Как сообщил в Facebook мэр города Игорь Плехов, водоснабжение населения прекращено из-за обрыва линии электропередач.

«В связи с обрывом высоковольтной линии электропередач подача воды жителям города приостановлена. Ведутся ремонтные работы», - сообщил мэр.

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Кроме того, из-за аварии в городе нет электричества. В Рени проживают около 19 тысяч. людей.

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине рыбак погиб от поражения током, задев удочкой линию электропередач.

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Теги: #Рени#электроснабжение