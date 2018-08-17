Вице-спикер Рады показала фото в купальнике
16:33, 17 августа 2018Общество
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На снимке Геращенко позирует в купальнике на доске с веслом в руках.
А после следующего ливня в Киеве можно так по Крещатику, шутят под фото Геращенко / фото facebook.com/iryna.gerashchenko
Первый вице-спикер Верховной Рады украины Ирина Геращенко похвасталась фото в купальнике.
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На своей странице в Facebook 47-летняя депутат не только показала себя на пляже, но и рассказала о достижениях - она покорила доску.
"Я таки стала на доску. И даже научилась грести. Феерические фото, как лечу с доски в воду, не буду выставлять", - говорится в ее сообщении.
Ранее жена народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольська опубликовала в сети горячий снимок в бикини голубого цвета.
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