Вице-спикер Рады показала фото в купальнике

На снимке Геращенко позирует в купальнике на доске с веслом в руках.

Первый вице-спикер Верховной Рады украины Ирина Геращенко похвасталась фото в купальнике.

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На своей странице в Facebook 47-летняя депутат не только показала себя на пляже, но и рассказала о достижениях - она покорила доску.

"Я таки стала на доску. И даже научилась грести. Феерические фото, как лечу с доски в воду, не буду выставлять", - говорится в ее сообщении.

Ранее жена народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольська опубликовала в сети горячий снимок в бикини голубого цвета.