Городская власть Днепра будет развивать программу детских муниципальных лагерей – Филатов

В Днепре ко Дню Независимости Украины для отдыхающих лагеря «Дети Днепра» провели военно-патриотическую игру. Организовать ее помогло коммунальное предприятие горсовета «Патриот», в котором работают в основном волонтеры и демобилизованные бойцы. Работа КП – военно-патриотическое воспитание молодежи.

«Мы хотим объединить эти два проекта: модули, которые используются для военно-патриотического воспитания молодежи, внедрить, в частности, в наших бесплатных муниципальных лагерях. Все – в форме игры, как нравится детям. Мы должны передать детям гордость за страну. Никакой военщины. Это будет выгодным обменом между различными социальными программами, которые реализует мэрия», – отметил городской голова Днепра Борис Филатов во время посещения лагеря «Дети Днепра».

По условиям патриотической игры, школьники выполнили ряд задач на пяти локациях. Среди них: перетягивание каната, преодоление туристическо-спортивной полосы препятствий, а еще – упражнения по метанию искусственных гранат в цель, работа с так называемым минным полем и стрельба из лука.

Основные требования игры – скорость и соблюдение норм безопасности. За соревнованиями следили медицинские работники.

Среди гостей патриотического вечера – главный командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош.

«Мы смотрим на будущее поколение украинцев. Сейчас, в условиях войны, военно-патриотическое воспитание является очень важным. Ваше коммунальное днепровское предприятие «Патриот», которое этим занимается, делает все достаточно эффективно. Дети довольные, дружелюбные, веселые. Так и должно происходить», – сказал Дмитрий Ярош.

В то же время глава Днепра Борис Филатов отметил, что программа детских муниципальных лагерей в Днепре будет развиваться и дальше. Сейчас работа продолжается не только в сфере идеологического и игрового наполнения. Еще один приоритет – улучшение качества отдыха. Так, в лагере «Дети Днепра» реконструировали бассейн. К следующему сезону также планируют продолжить ремонтные работы на территории детской базы отдыха.

Всего за четыре года существования проекта в муниципальном лагере «Дети Днепра» летние каникулы провели почти 15,5 тыс. детей. В этом году в лагере отдохнут 3,6 тыс. юных днепрян.