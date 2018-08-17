Строили с грубыми нарушениями: эксперт назвал самый опасный мост Киева

По оценке директора центра "Институт города" , несколько мостов столицы требуют капитального или текущего ремонта.

Самым опасным мостом в Киеве можно считать мост Кирпы, поскольку его строительство происходило с нарушениями.

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Об этом изданию "Апостроф" рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

"Особая ситуация с мостом Кирпы (Дарницким мостом), так как его строительство проходило с грубыми нарушениями. Проект прошел государственную экспертизу только после того, как уже было построено семь опор, которые были возведены с нарушением технологий - не закладывалась арматура. Один из бывших членов государственной экспертизы рассказывал мне, что одну из опор сделали как в анекдоте - просверлили дырки и позасовывали туда арматуру. Между нами говоря, это как мертвому припарка. Поэтому этот мост вызывает беспокойство, но чтобы дать оценку его состоянию, необходимо провести тщательные обследования", - объяснил он.

Кроме того, по его словам, несколько мостов столицы требуют капитального или текущего ремонта. В первую очередь, это мост Патона - на одной из опор обрушилась гранитная облицовка. На Воздухофлотском мосту нужно провести текущий ремонт, потому что он протекал и осыпались его отделки.