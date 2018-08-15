"Может в любой момент обвалиться": в Украине насчитали 9 тысяч аварийных мостов

По мнению бывшего заместителя министра инфраструктуры, срочный ремонт требуется мосту Метро и мосту Патона в Киеве.

Экс-первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер заявил, что в Украине в аварийном состоянии находятся порядка 9 тыс. мостов, в любой момент может что-то обвалиться.

Об этом сообщает "112 Украина". Однако, по его мнению, пока не случиться реального обрушения моста с жертвами, обращать внимание на состояние мостов не будут.

"В Украине всего порядка 16 тыс. мостов, из которых в аварийном состоянии находится 9 тыс., все это висящее в воздухе, смесь бетона и металла, может в любой момент обвалиться. К сожалению, это огромная проблема, на которую мы начинаем обращать внимание только когда что-то где-то падает…Каждый день где-то что-то может упасть, и эта проблема остается до тех пор, пока на решение этой проблемы нет денег. А деньги могут браться из местных бюджетов, из бюджета "Укравтодора", из центрального бюджета целевыми ресурсами. Но я, к сожалению, должен констатировать, что пока где-то реально не упадет и не будет жертв, особого внимания на это обращаться не будет. То, что сейчас происходит – это временный всплеск внимания к это теме. После этого это потом угаснет", - сказал он.

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"Если мы говорим о крупных мостах, например, как в Киеве через Днепр, то капитальный ремонт может стоить порядка 1 млрд грн. Эту цифру не нужно умножать на 9 тыс. мостов, потому что есть небольшие мосты, они требуют значительно меньших инвестиций, чтобы привести их в порядок. Но это должен быть постоянный поток денег, ежегодный, чтобы мосты содержались. Я подозреваю, что если мы возьмем хотя бы на каждый мост, который из 9 тыс., по 200 млн., то это будет огромная сумма, на которую нужно отремонтировать мосты в Украине", - добавил Шульмейстер.

На вопрос о том, какие мосты требуют срочного ремонта, Шульмейстер назвал мост Метро, который "через 4 года будет аварийным", и мост Патона, который "в лучшем состоянии, но тоже требует внимания".

Как сообщал УНИАН, 14 августа на севере Италии в городе Генуя произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 километр, высота - 90 метров.

Мост был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. По состоянию на 15 августа подтверждено 38 погибших, в их числе них трое детей 8-ми, 12-ти и 13-ти лет.