Появилось видео со свадьбы Поклонской: "зажигала" под хит Ротару

Поклонская отпраздновала свадьбу в сербском ресторане.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отпраздновала свадьбу в элитном сербском ресторане в поселке Береговое близ оккупированной Ялты.

Видео с мероприятия опубликовало издание Daily Storm. На торжестве у молодых, по информации журналистов, присутствовали 32 человека.

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Почему молодожены остановили свой выбор именно на этом заведении — не ясно, но стоит отметить, что на одной из стен ресторана висит коллаж из множества фотографий российского президента Владимира Путина.

"Из гостей кто был — назвать не могу, вдруг это тайна, но всего было 32 человека и трое детей... Главное, что невеста довольна, жених вроде тоже", - заявил собственник и шеф-повар ресторана.

В распоряжении редакции оказалось небольшое видео со свадьбы, на котором видно, что пока невеста вместе с ребенком и подругами бойко отплясывала под хит Софии Ротару "Хуторянка", жених что-то обсуждал со своим другом за столом.

Напомним, 13 августа стало известно, что в оккупированном Крыму прошло бракосочетание зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.