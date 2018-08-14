Климкин о разрушении большевиками Михайловского собора: время всегда на стороне правды

Глава МИД подчеркнул, что большевики разрушением собора хотели навязать Украине «уродливый миф».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в день празднования православными христианами Медового спаса упомянул о разрушении большевиками в середине 1930-х годов Михайловского златоверхого собора в Киеве и выразил убеждение, что время всегда на стороне правды.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в социальной сети Facebook.

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«Утро в Медовый спас начал с завтрака из овсянки с медом. А по дороге на работу увидел возле Михайловского обереги к Маковею. И вспомнилось, что именно в этот день много десятилетий назад большевики разрушили Михайловский собор – духовный исторический клад времен Киевской Руси, чтобы на его месте продолжить строить свою мифологию», - отметил он.

«Смешанные ощущения: традиции, которые мы сохраняем, сочетаются с трагической историей, которую у нас пытались отобрать, навязывая уродливый миф. Но время всегда на стороне правды», - подчеркнул Климкин.

Справка УНИАН. В 1934-1936 годах Михайловский златоверхий собор и часть зданий монастыря были снесены в связи с проектом строительства на этом месте правительственного центра. Перед уничтожением храма ученые сняли с его стен бесценные мозаики и фрески. В конце 90-х годов собор был отстроен. Михайловский златоверхий собор принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата.