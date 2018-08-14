Медовый Спас 2018: подборка лучших поздравлений на праздник Маковея

14 августа - Медовый Спас, или Маковея. Также в этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа.

Медовый спас каждый год празднуют 14 августа. Его еще называют Маковеем - от имени семи мучеников Ветхого Завета - Маковеев.

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В этот день верующие ходят в церковь и освящают букеты из цветов и мака, мед и фрукты.

Поздравления с Медовым спасом

***

С Медовым Спасом! Желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя.

Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого.

И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!

****

Провожаем лето, Медовый Спас пришел! Пусть будет Ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного меда и привкусом макового пирога!

Раскаты колокольного звона обновят Вас для благодать и новые события! Медовой погоды Вашему дому! Цветочной и сладкой любви!

***

Льется наш медок рекой,

Сладкий, свежий, очень вкусный.

Спас Медовый к нам пришел,

Праздник светлый, но не грустный.

Веселимся от души,

Наслаждаемся погодой.

В Первый Спас желаем всем,

Быть счастливыми на годы!

***

Первый Спас — Медовый Спас,

Праздник лета, меда, солнца!

Вкусных сладостей запас,

Всем сегодня раздается!

Солнечным подарком ты

Рад сегодня угощаться,

Всем медовой доброты,

Всем беспечности и счастья!

***

Вот и пришел день Медового спаса! Поздравляю и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть душа не знает ничего плохого. И пусть сегодня Медовый спас сделает счастливым тебя и твою семью!

***

Поздравляю со святейшим праздником медовым спасом! Желаю тебе жизнь такую сладкую как тот мед, который ты пьешь в этот день. Да будь ты спасенным в этот день и благодари Бога своего за те дары что на столе твоем!

***

Поздравляем с Маковеем,

Открывайте шире двери,

Спас медовый у ворот,

Он удачу всем несет.

***

Поздравляем с Маковеем,

Пусть он счастье Вам навеет,

Пусть удачу принесет,

Чтоб везло Вам круглый год!

***

Спас Медовый подоспел,

Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,

Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,

Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

***

Дорогой друг. Поздравляю тебя с Медовым Спасом. Желаю, чтобы дом твой был полон, как соты в ульях, чтобы помыслы были чисты, как вода в роднике, чтобы счастья в доме было, как зерен в маковой головке, а все дурное обходило стороной и забыло к тебе дорогу. Да пребудет с тобой Господь.

***

С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережет тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твое браво бьется в ритме вдохновения.

***

Первый Спас медовый –

будьте все здоровы!

***

Угощайтесь мёдом, люди!

Спас медовый вас зовёт!

И любовь с ним слаще будет,

И здоровым будет год!

***

Спешит к нам праздник ароматный,

Его зовут: "Медовый спас!",

Пусть будет гостем он желанным,

Пускай порадует всех вас!

***

Медовый спас! Приятный запах...

Мед сегодня вновь в цене,

Он энергии, здоровья

Принесет тебе и мне!

***

Я желаю лишь добра,

Чтоб душа любила.

Спас Медовый. Вам - "Ура!".

Всем желаю силы.

***

Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы дом твой был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.