Медовый Спас 2018: подборка лучших поздравлений на праздник Маковея
Медовый спас каждый год празднуют 14 августа. Его еще называют Маковеем - от имени семи мучеников Ветхого Завета - Маковеев.
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В этот день верующие ходят в церковь и освящают букеты из цветов и мака, мед и фрукты.
Поздравления с Медовым спасом
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С Медовым Спасом! Желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя.
Пусть сердце согревает любовь, пусть не знает душа ничего плохого.
И пусть сегодня Медовый Спас сделает счастливым Вашу семью и Вас!
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Провожаем лето, Медовый Спас пришел! Пусть будет Ваша жизнь со вкусом лучших сортов янтарного меда и привкусом макового пирога!
Раскаты колокольного звона обновят Вас для благодать и новые события! Медовой погоды Вашему дому! Цветочной и сладкой любви!
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Льется наш медок рекой,
Сладкий, свежий, очень вкусный.
Спас Медовый к нам пришел,
Праздник светлый, но не грустный.
Веселимся от души,
Наслаждаемся погодой.
В Первый Спас желаем всем,
Быть счастливыми на годы!
***
Первый Спас — Медовый Спас,
Праздник лета, меда, солнца!
Вкусных сладостей запас,
Всем сегодня раздается!
Солнечным подарком ты
Рад сегодня угощаться,
Всем медовой доброты,
Всем беспечности и счастья!
***
Вот и пришел день Медового спаса! Поздравляю и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть душа не знает ничего плохого. И пусть сегодня Медовый спас сделает счастливым тебя и твою семью!
***
Поздравляю со святейшим праздником медовым спасом! Желаю тебе жизнь такую сладкую как тот мед, который ты пьешь в этот день. Да будь ты спасенным в этот день и благодари Бога своего за те дары что на столе твоем!
***
Поздравляем с Маковеем,
Открывайте шире двери,
Спас медовый у ворот,
Он удачу всем несет.
***
Поздравляем с Маковеем,
Пусть он счастье Вам навеет,
Пусть удачу принесет,
Чтоб везло Вам круглый год!
***
Спас Медовый подоспел,
Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,
Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,
Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!
***
Дорогой друг. Поздравляю тебя с Медовым Спасом. Желаю, чтобы дом твой был полон, как соты в ульях, чтобы помыслы были чисты, как вода в роднике, чтобы счастья в доме было, как зерен в маковой головке, а все дурное обходило стороной и забыло к тебе дорогу. Да пребудет с тобой Господь.
***
С Медовым Спасом! Желаю медового счастья в жизни, медовой сладкой любви, медовых надежд и медовой услады. Пусть Господь убережет тебя от невзгод и непогод, пусть душа твоя всегда находит спасение у берегов отрады, пусть сердце твое браво бьется в ритме вдохновения.
***
Первый Спас медовый –
будьте все здоровы!
***
Угощайтесь мёдом, люди!
Спас медовый вас зовёт!
И любовь с ним слаще будет,
И здоровым будет год!
***
Спешит к нам праздник ароматный,
Его зовут: "Медовый спас!",
Пусть будет гостем он желанным,
Пускай порадует всех вас!
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Медовый спас! Приятный запах...
Мед сегодня вновь в цене,
Он энергии, здоровья
Принесет тебе и мне!
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Я желаю лишь добра,
Чтоб душа любила.
Спас Медовый. Вам - "Ура!".
Всем желаю силы.
***
Поздравляю тебя с Первым Спасом! Желаю, чтобы каждый твой день, подобно дню маленькой пчелы, был наполнен полезным трудом. Чтобы дом твой был полон, как соты. Чтобы жизнь была сладкой, как мед, и освящена Божьей Благодатью, как и Дары в этот день.