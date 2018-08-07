Двух обвиняемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова будут судить присяжные

Суд продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей до 5 октября.

Шевченковский районный суд города Киева назначил на 10 августа рассмотрение по существу судом присяжных уголовного производства по обвинению Ярослава Тарасенко и Александра Лося в пособничестве в умышленном убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

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Как сообщается на странице прокуратуры города Киева в Faceboook, соответствующее решение принято Шевченковским райсудом по результатам подготовительного судебного заседания сегодня, 7 августа.

Также по ходатайству прокурора обоим обвиняемым продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 5 октября.

Справка УНИАН. Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. Его убили 23 марта 2017 года в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и сам нападающий, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске. Заказчиком убийства якобы был подконтролный ФСБ РФ уголовный авторитет Тюрин, который имел личный мотив - ранее он был гражданским мужем Максаковой. По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось совместно с руководством ФСБ России. Тюрин объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Тарасенко обвиняют в совершении преступлений по ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса, а Лося - ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.