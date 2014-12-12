Донецкой области создадут единый батальон милиции общественной безопасности
18:53, 12 декабря 2014Общество
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В структуре Главного управления МВД Донецкой области создается батальон милиции общественной безопасности особого назначения.
МВД создает батальон милиции общественной безопасности в Донецкой области / УНИАН
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МВД. «Костяк подразделения составят лучшие бойцы добровольческих спецбатальонов, которые принимали участие в боях на Донбассе», - говорится в сообщении.
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Несколько десятков бойцов уже написали заявление о переводе.
Заданием нового подразделения будет обеспечение мира и правопорядка на территории Донецкой области.
В ведомстве отметили, что добровольческие батальоны, которые действуют в системе МВД, будут реформироваться на примере американского S.W.A.T.
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