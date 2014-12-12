Sport Life Подол введен в эксплуатацию!

В пресс-туре приняли участие ведущие телеканалы страны: СТБ, 5 канал, Новый канал, 1+1, ТРК Украина, Интер, 24 канал, ICTV и телеканал Business.

В ходе пресс-тура руководством было отмечен тот факт, что никакие экономические и политические неурядицы не влияют на ход развития сети Sport Life.

«Наши американские инвесторы изначально утвердили инвестиционный проект на строительство 60 фитнес-клубов. Именно это количество спорткомплексов является оптимальным для покрытия всей территории Украины», - отметил Дмитрий Екимов, основатель группы компаний «Sport Life».

Sport Life на Подоле – это 38-й клуб в сети и 8-й клуб в этом году. Дмитрий Екимов рассказал о «фишке» нового клуба – просторной аквазоне с вышкой для прыжков в воду и зоной сухого плавания.

Также в клубе для всей семьи разместился огромный тренажерный зал, детская фитнес-академия и банный лаунж с уникальными японскими банями. «Кризис – это то время, когда люди вкладывают в себя, в свое здоровье. Мы стараемся помочь всем стать красивее и здоровее, поэтому строительство новых клубов – просто необходимый шаг».

В очередной раз Украину посетил Роб Мазри, президент корпорации «Emergin Ventures Inc.». Первый раз в этом году Роб Мазри прилетал в апреле, за это время в сети Sport Life появилось 4 новых клуба. Во время пресс-тура Роб приятно удивился увиденному: столь качественный объект открыт в столь сложное время. Он даже поделился секретом, что в Украине фитнес-клубы лучше, чем в Америке. И это касается, как интерьера и оборудования, так и ценовой политики. «Украина обладает большим потенциалом в развитии спортивной индустрии. Невзирая на кризис, мы ни в коем случае не меняем своих инвестиционных планов», - отметил Роб Мазри. По словам представителя инвесторов Sport Life в Украине, к концу 2015 года планируется увеличение количества рабочих клубов в полтора раза, минимум 300 тысяч украинцев смогут заниматься фитнесом.

Сеть Sport Life оперирует фитнес-клубы во всех городах Украины с населением более 300 000 человек. На сегодня Sport Life – это 38 действующих клубов сети, 14 из которых находятся в регионах.