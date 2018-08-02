"Придумали эти флаги д*бильные": в суде Кривого Рога женщина заявила, что не признает независимость Украины (видео)

Гражданка заявила судье, что он якобы нарушает Закон и назвала его "изменником Родины", не уточнив при этом, какой именно Родины.

В судебном зале Центрально-Городского районного суда группа неизвестных утверждала, что такой страны как Украина не существует, оскорбительно отзывалась об Украине. По ее словам Украина - "несостоявшаяся страна", независимость которой она не признает.

Об этом сообщает местное издание 0564 со ссылкой на читателей, предоставивших видео из зала Центрально-Городского районного суда Кривого Рога.

Судьей Онопченко рассматривалось уголовное дело, касающееся сбыта наркотиков. Судебный процесс находится на этапе допроса свидетелей.

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По информации читателя, группа граждан "ворвалась" в зал прямо во время заседания.

Эти неизвестные заявили, что они - граждане несуществующей уже страны СССР и стали петь гимн СССР.

После этого, одна женщина из группы этих неизвестных начала кричать судье: «почему не прописываются законы УССР и не пользуются этими законами?»

«Придумали эти флаги д*бильные и нам всучили. Вот эти вот законы, которые меняются каждый божий год, каждый божий день», - кричала гражданка, размахивая книжечкой с Законами Украины.

«Почему вы половину пишете законов СССР, а половину - Украины - несостоявшейся страны?» - не унималась женщина.

Она заявила судье, что он якобы нарушает Закон и назвала его "изменником Родины", не уточнив при этом, какой именно Родины.

Присутствующие в зале задали ей прямой вопрос: «вы не признаете независимость Украины?»

«Не признаю», – ответила гражданка.

Эта женщина не прекращала кричать в зале суда и ее предупредили, что она мешает проведению следственным процессуальным действиям.