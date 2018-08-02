На Закарпатье могут развернуть дополнительный батальон ВСУ

Тем временем правительство Венгрии решило создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области.

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил с председателем Закарпатской ОГА Геннадием Москалем возможность расположения в области батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Как сообщается на сайте Минобороны Украины, рабочее совещание Полторака и Москаля состоялась в Ужгороде 1 августа.

«Во время общения была рассмотрена возможность расположения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в г. Берегово и развитие инфраструктуры военных подразделений в Мукачево и Ужгороде», – указано в сообщении.

Отмечается, что на совещании обсуждался также ход строительства объектов инфраструктуры для подразделений ВС Украины и жилья для военнослужащих.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Венгрии в связи с недружественными шагами Будапешта относительно Украины - правительство Венгрии решило создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

Недавно венгерский премьер Орбан заявил, что не верит в реалистичность устремлений украинцев присоединиться к Европейскому Союзу и Организации Североатлантического договора.