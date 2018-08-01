Активистка, которую в Херсоне облили кислотой, рассказала, сколько стоит нападение

По словам Гандзюк, за нападение на нее заплатили 500 долларов, и она была готова заплатить больше, чтобы "не трогали".

Юрист Маси Найем посетил в реанимации чиновницу Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк, которая получила химические ожоги более 30% тела вследствие нападения с кислотой. Она рассказала детали нападения.

"Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой", - процитировал Гандзюк Найем. "Со слов водителя, ее волосы и одежда дымились от разъедания кислотой", - добавил он.

Найем отметил, что отец активистки видел обливающего кислотой еще пару дней назад, когда она была в Киеве. Юрист назвал произошедшее терактом и раскритиковал полицию.

По словам Гандзюк, нападение стоит "долларов 500". "Я б дала больше, чтоб не трогали", - сказала она.

"Я чувствовала, что после нераскрытых преступлений в Одессе, после того что 32 дня полиция Херсона пыталась установить факт того что Сергей Никитенко - журналист, я чувствовала, что я - следующая", - процитировал ее Найем. Он призвал неравнодушных прийти в 10:00 1 августа к зданию МВД в Киеве на Богомольца, 10.

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Как передает Радио Свобода, о состоянии Гандзюк рассказал врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Юрий Равелев. "Она получила химический ожог более 30%. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Ожог левого глаза. На данный момент состояние довольно тяжелое. Проводятся противошоковые мероприятия. Пока состояние больного стабильное. Она в сознании. Это только начало пути лечения", - рассказал врач.

Как сообщал УНИАН, нападение произошло утром 31 июля. Это уже третье нападение на проукраинских активистов в Херсоне этим летом.