В Харькове фигурантка кровавого ДТП Зайцева пропускала занятия в автошколе – полиция

По данным полиции, сейчас решается вопрос о лишении государственной аккредитации автошколы, которую посещала Зайцева.

В Харькове водитель-участник дорожной аварии с шестью погибшими, произошедшей в октябре 2017 года на улице Сумской, Елена Зайцева пропускала занятия в автошколе.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По сведениям полиции, в настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 367 УК (служебная халатность) с целью установления нарушений служебной деятельности, а также лишения государственной аккредитации указанной автошколы.

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«В ходе расследования выявлены факты пропуска занятий учениками группы, в которой училась Зайцева. Также установлен неоспоримый факт пропуска занятий непосредственно Зайцевой. Следствие продолжается», - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение автомобиля «Лексус» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, проводивший осмотр Зайцевой после аварии, исчез.