Ночь в Донецке прошла в «режиме тишины» - горсовет

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на пресс-службу Донецкого городского совета.

Сейчас, по данным пресс-службы, транспорт в городе движется по автомагистралям, согласно графику, сегодня жителей обслуживают 86 троллейбусов, 62 трамвая и 25 автобусов коммунальной собственности.

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Коммунальные службы работают без сбоев.

Режим прекращения огня введен на всех позициях сил антитеррористической операции на востоке Украины утром 9 декабря, несмотря на то, что запланированная в Минске встреча была перенесена.