Ночь в Донецке прошла в «режиме тишины» - горсовет
10:09, 11 декабря 2014Общество
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Впервые за долгое время ночь в городе прошла без массированных обстрелов.
REUTERS
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на пресс-службу Донецкого городского совета.
Сейчас, по данным пресс-службы, транспорт в городе движется по автомагистралям, согласно графику, сегодня жителей обслуживают 86 троллейбусов, 62 трамвая и 25 автобусов коммунальной собственности.
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Коммунальные службы работают без сбоев.
Режим прекращения огня введен на всех позициях сил антитеррористической операции на востоке Украины утром 9 декабря, несмотря на то, что запланированная в Минске встреча была перенесена.
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