Полиция обнародовала страшную статистику: вчера на дорогах Украины поймали более 600 пьяных водителей
За минувшие сутки полиция зафиксировала 631 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Не можем не поделиться этой страшной цифрой. 631 потенциальный убийца за один день. Друзья, берегите друг друга», – говорится в сообщении полиции.
Как сообщал УНИАН, 20 июля, в Николаевской области в результате столкновения рейсового микроавтобуса с грузовиком погибли пять человек, еще 12 были травмированы.
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В тот же день во время столкновения маршрутки и грузового авто на Житомирщине погибли 10 человек, еще 9 были госпитализированы.
Кроме того, вблизи Хмельницкого столкнулись грузовик и легковушка, погибла семья из трех человек, еще один ребенок госпитализирован.
В связи с этим МВД усилила меры безопасности на дорогах, в частности в состав патрульных групп полиции ввели бойцов Нацгвардии и увеличили количество постов на автодорогах.
Кабмин решил инициировать введение контроля скорости на дорогах. Также пройдут жесткие проверки автоперевозчиков на наличие лицензий и технической исправности автомобилей.