Новая платформа отслеживания уезжающих украинцев зафиксировала уже более 350 тысяч покинувших Украину

На данный момент онлайн-платформа зафиксировала более 357 тыс. уехавших. И каждую минуту это количество увеличивается на два человека.

Украина из-за высоких темпов трудовой миграции теряет не только рабочие кадры, но и часть активного населения. В результате уже в ближайшем будущем страна может превратиться в край пенсионеров. Всего за несколько месяцев существования онлайн-платформа ukrainianpeopleleaks.com зафиксировала 350 тыс. уехавших из страны.

На сайте можно в онлайн-режиме проследить, сколько украинцев покидает страну в поиске лучшей жизни. Авторство идеи платформы ukrainianpeopleleaks.com неизвестно. Название созвучно с нашумевшим WikiLeaks. Это международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию из анонимных источников.

Ukrainianpeopleleaks иллюстрирует главное последствие миграции – сокращение населения. Как заявил в прошлом году министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев. В то же время министр соцполитики Андрей Рева заявил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).