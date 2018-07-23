На выставке в Киево-Печерской лавре заметили фото Путина

Большинство скандальных фотографий в Киево-Печерской лавре успели убрать.

В Киево-Печерской лавре на выставке ко Дню крещения Киевской Руси были замечены фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

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"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка к Крещению Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста Путина", - пишет на своей странице в Facebook член организации "Всеукраинская люстрация" Александр Куликовский.

По его словам, он едет в Лавру, чтобы разобраться в ситуации. Также он рассказал, что вызовет полицию и СБУ.

Позже Куликовский отметил, что к тому моменту, как он приехал, большинство скандальных фотографий успели убрать.

Как сообщал УНИАН, в Одессе начинаются мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.