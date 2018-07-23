На выставке в Киево-Печерской лавре заметили фото Путина
07:59, 23 июля 2018Общество
160 0
Большинство скандальных фотографий в Киево-Печерской лавре успели убрать.
Фото с Путиным в Лавре / фото facebook.com/oleksandr.kulikovskiy
В Киево-Печерской лавре на выставке ко Дню крещения Киевской Руси были замечены фотографии с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте такжеМитрополит Онуфрий благословил открытие фотовыставки «Крестный путь Лавры»
"Вот что сейчас происходит в Киево-Печерском заповеднике (Лавре), выставка к Крещению Руси, в которой пропаганда убийцы и мирового террориста Путина", - пишет на своей странице в Facebook член организации "Всеукраинская люстрация" Александр Куликовский.
По его словам, он едет в Лавру, чтобы разобраться в ситуации. Также он рассказал, что вызовет полицию и СБУ.
Позже Куликовский отметил, что к тому моменту, как он приехал, большинство скандальных фотографий успели убрать.
Как сообщал УНИАН, в Одессе начинаются мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter