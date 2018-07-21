В Литве увеличилось количество украинцев-мигрантов

По данным на 1 июля 2018 года, в Литве проживают 54 393 иностранца. Из них – 15 291 гражданин Украины.

Поток иностранцев, прибывающих в Литву, стремительно увеличивается – главным образом, за счет граждан Украины и Беларуси, которые становятся владельцами временного вида на жительство.

Об этом сообщают в департаменте миграции при МВД Литвы, который представил основные миграционные показатели за первую половину этого года, пишет «Европейская правда».

По данным на 1 июля 2018 года, в Литве проживают 54 393 иностранца. Из них – 15 291 гражданин Украины (на 55,4% больше, чем год назад), 12 391 гражданин России (на 8,3% меньше, чем год назад), 10 433 граждане Беларуси (на 24,7% больше, чем год назад).

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Граждане указанных стран составили 70,1% (по состоянию на 1 июля 2017 года – 67,3%) от всех иностранцев, проживающих в Литве.

Несмотря на то, что общее количество населения Литвы, по сравнению с 1 июля 2017 года, снизилась на 0,8%, количество иностранцев, проживающих в стране, увеличилось на 15,4%.

Большинство иностранцев, проживающих в Литве (54,5%) являются владельцами временного вида на жительство (в прошлом году ее имели 48,5%). В течение года количество обращений за выдачей разрешения на временное проживание увеличилась на 13,8%, за заменой – на 25,2%.