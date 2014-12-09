В среду Украину накроет ледяной дождь и окутают туманы

В среду, 10 декабря, в Украине циклон с центром над Крымом и его атмосферные фронты обусловят осадки в виде мокрого снега и дождя, которые будут выпадать во всех областях, кроме крайнего востока Украины, сообщает «Оpogode».

Температура воздуха предполагается сравнительно высокой, днем - до 0+6 градусов, в Крыму до +10+12 градусов. Лишь на севере и западе будет прохладнее, до 2-4 градусов мороза.

В западной части - мокрый снег, вечером прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем от 5 градусов мороза до 4 градусов тепла.

В северных областях - мокрый снег и дождь, ледяной дождь. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла.

В центральных областях ожидается влажная погода с мокрым снегом и дождем. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем 0-5 градусов тепла.

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На востоке Украины - преимущественно без осадков, лишь местами выпадет мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем от 1 мороза до 5 градусов тепла.

В южной части - мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 2-7 тепла, в Крыму до 10-12 градусов тепла.

В Киеве 10 декабря предполагается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 0-2 градуса тепла.

Ветер в Украине ожидается северо-восточный, 5-12 м/с.