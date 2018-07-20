Украина стала участником глобального движения благотворительности #GivingTuesday

В Украине движение носит название #ЩедрийВівторок.

Украина подписала меморандум о сотрудничестве с главным офисом #GivingTuesday и официально стала частью глобального благотворительного сообщества, которое существует в более 150 странах мира и только за прошлый год собрало свыше 60 миллионов долларов.

В Украине движение носит название #ЩедрийВівторок. Его цель — объединить всех людей, которые занимаются разными формами благотворительности, вне зависимости от их происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности. Инициаторы движения рассчитывают, что к нему присоединятся миллионы людей и оно станет неотъемлемой частью жизни и одним из самых долгожданных дней в году для каждого украинца.

Идея #GivingTuesday родилась в 2012 году в США. В последний вторник ноября участники движения проводят различные акции по всему миру в пользу благотворительных организаций и размещают информацию об этом в социальных сетях, призывая сделать добро для тех, кто в нем больше всего нуждается.

«Более 70% украинцев в течение последних 12 месяцев пожертвовали в пользу нуждающихся в среднем от 100 до 500 гривен. Эту позитивную тенденцию и готовность украинцев отдавать показало исследование GfK Ukraine и Corestone Group, которое мы провели перед стартом проекта, — рассказывает Катерина Загорий, инициатор #GivingTuesday в Украине, основательница Фонда семьи Загорий. — Наша цель сделать благотворительность и волонтерство популярными, модными и естественными явлениями. Мы приглашаем все благотворительные фонды, общественные организации, а также большие компании, заводы, министерства, университеты и каждого украинца присоединиться ко всеукраинскому движению добра #ЩедрийВівторок».

«То, что Украина стала частью глобального движения #GivingTuesday, показывает насколько важны для вашего народа щедрость и желание творить добро. Вместе с остальным миром это обладает огромной силой», — комментирует Генри Тиммс, основатель #GivingTuesday.

В 2018 году #ЩедрийВівторок состоится 27 ноября, на неделе перед Черной пятницей. Стать участником движения можно, заполнив онлайн-форму на сайте https://goo.gl/forms/BMjYWzagQQB064gw2.

В Украине в инициативную группу вошли «Фонд семьи Загорий», Благотворительный фонд «Таблеточки», «Клуб Добродіїв», а также «Украинский форум благотворителей».