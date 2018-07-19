В Украине около 286 тысяч человек находятся в рабстве - правозащитники

Приблизительно каждый 156-й украинец живет в рабстве, в КНДР - каждый десятый.

В Украине около 286 тыс. человек живут в рабстве. Об этом свидетельствуют данные Глобального индекса рабства, который ежегодно публикует организация Walk Free Foundation.

Как передает 112.ua, Украина оказалась на 49-м месте среди исследованных 167 стран. Согласно данным, на территории украинского государства 641 человек на 100 тыс. населения находится в рабстве. А лидером рейтинга является Северная Корея, где в рабстве каждый десятый человек.

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Вслед за Северной Кореей идут Эритрея, Бурунди, Центральноафриканская Республика и Афганистан.

В 2016 году Украина находилась на 33-м месте, в первую очередь, из-за вооруженного конфликта на Донбассе. Но тогда насчитывали 210 тыс. рабов.

В рейтинге 2018 года речь идет о ситуациях эксплуатации, при которых человек не может отказать или бежать из-за угроз, насилия, принуждения, злоупотребления властью или обмана. Также исследователи имеют ввиду различные формы рабства, включая сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, детский труд и принудительный брак.

Указано, что в целом в мире более 40 млн людей находятся в современном рабстве.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция задержала группу сутенеров, которые продавали украинок в сексуальное рабство в Китай.