Демонтаж киосков в Днепре: против коммунальщиков вышли с камнями и битами (фото)

Под демонтаж попали 28 киосков, которые не имели необходимых разрешительных документов на размещение.

В Днепре сегодня во время демонтажа незаконно размещенных киосков на улице Бердянской неизвестные оказали сопротивление коммунальщикам и сотрудникам муниципальной стражи, применяя камни, биты и шины.

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Как сообщает пресс-служба городского совета Днепра, указанные сооружения не имели необходимых разрешительных документов на их размещение. Под демонтаж попали 28 киосков.

Согласно сообщению, за семь дней владельцам вручили предписания на самовольное освобождение территории. Они их проигнорировали, но все киоски освободили от товара.

«Во время демонтажа МАФов неизвестные молодчики оказывали сопротивление коммунальщикам и сотрудникам муниципальной стражи, охранявшей проведение соответствующих работ. Нарушители бросали камни, использовали бить и жгли шины. На соответствующую ситуацию отреагировала полиция», - говорится в сообщении.

Также в горсовете обещают после демонтажа киосков очистить территорию от мусора и провести благоустройство расположенного рядом сквера.