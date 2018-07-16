Трудовые мигранты несут как очевидные, так и скрытые издержки - СМИ

По данным соцопросов, приведенных изданием - главный стимул для выезда на заработки за границу — более высокая оплата труда, что неудивительно.

Несмотря на большие заработки, трудовые мигранты несут как очевидные, так и скрытые издержки, и они выше, чем кажутся на первый взгляд. Негативные эффекты от частичной утраты рабочей силы также сказываются на украинской экономике, в частности, ограничивают возможный рост внутреннего производства и занятости, что в конечном счете снова бьет по людям, об этом сообщает издание Деловая столица.

По данным соцопросов, приведенных изданием - главный стимул для выезда на заработки за границу — более высокая оплата труда, что неудивительно.

«К примеру, в Польше сейчас средняя зарплата перевалила за $1000, у нас — втрое ниже. Но это еще не значит, что украинец, приехавший туда подзаработать, будет жить втрое лучше, — все не так просто», пишут авторы.

Денежная выгода для заробитчан резко сокращается, если все время жить в стране пребывания, — ведь там не просто выше зарплаты, но и существенно дороже жизнь, при этом украинцам предлагается как правило сезонная работа – сбор клубники или другое.

Но есть и другие факторы, которые уменьшают привлекательность занятости «за бугром»:

«Это издержки на переезд (у кого больше, у кого меньше плюс временное уменьшение доходов в период «межработицы») и деформация социальных связей: разлука с родственниками и друзьями, да и выход из привычного круга общения также много стоит для человека», сообщает Деловая столица.