Больше 400 тысяч за 18 дней в Турции: депутаты рассказали, куда едут отдыхать (видео)
21:01, 13 июля 2018Общество
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл восьмую сессию парламента. Следующая сессия парламента откроется 4 сентября.
Депутати розповіли, куди їдуть відпочивати та скільки грошей витратять
Журналисты узнали, куда едут отдыхать нардепы и сколько денег потратят.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Нардеп Татьяна Острикова собирается поехать с детьми в Испанию, Елена Сотник задумывается об отпуске в Италии.
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Нардеп Сергей Рыбалка собирается поехать с женой в Европу. Также нардеп Алексей Мушак рассказал и о своем отдыхе - отдых в Турции на 5 человек обойдется ему в 16 тысяч долларов за 18 дней. Нардеп Антон Киссе поедет в Болгарию, на отпуск собирается потратить около 2 тысяч долларов. Александр Дубинин готов потратить 1-1,5 тысячи долларов.
Как сообщалось, ранее журналисты рассказали, что стало причиной массовой отмены авиарейсов.
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