Больше 400 тысяч за 18 дней в Турции: депутаты рассказали, куда едут отдыхать (видео)

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл восьмую сессию парламента. Следующая сессия парламента откроется 4 сентября.

Журналисты узнали, куда едут отдыхать нардепы и сколько денег потратят.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Нардеп Татьяна Острикова собирается поехать с детьми в Испанию, Елена Сотник задумывается об отпуске в Италии.

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Нардеп Сергей Рыбалка собирается поехать с женой в Европу. Также нардеп Алексей Мушак рассказал и о своем отдыхе - отдых в Турции на 5 человек обойдется ему в 16 тысяч долларов за 18 дней. Нардеп Антон Киссе поедет в Болгарию, на отпуск собирается потратить около 2 тысяч долларов. Александр Дубинин готов потратить 1-1,5 тысячи долларов.

Как сообщалось, ранее журналисты рассказали, что стало причиной массовой отмены авиарейсов.