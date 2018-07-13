Астрологи рассказали, как избежать проблем во время затмений и пятницы, 13-го

Астрологи говорят, что напряженное время сохраняется не только в день затмения, но и 30 дней после него.

Целая триада затмений начинается сегодня. Первое солнечное затмение произошло в шесть утра. Особенность явления в том, что оно совпало с пятницей 13-м. Такого не было больше сорока лет. В течение месяца землян ждут еще два затмения - солнечное и лунное.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Астрологи говорят, что напряженное время сохраняется не только в день затмения, но и 30 дней после него.

"Люди себя чувствуют более сложно. Ослаблен иммунитет", - говорят они.

Кабинеты врачей во время затмения тоже не пустуют, отмечается в сюжете: "Сейчас постоянно идут перепады жары и холода. Больше всего жалуются на головную боль".

В период затмения лучше не открывать бизнес, не делать дорогих покупок, не жениться и не выходить замуж.

При этом затмения могут быть полезны для того, чтобы мечтать и составлять планы.

Как сообщал УНИАН, астролог Павел Глоба отмечает, что частичное солнечное затмение в пятницу, 13 действительно может повлечь определенные проблемы. В этот день не рекомендуется предпринимать каких-то серьезных дел, следует избегать конфликтов, не провоцировать их, быть осторожными на дорогах.