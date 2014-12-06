Жителям оккупированного Севастополя с украинской пропиской отказали в соцвыплатах

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Е-Крым и горожан, которые получили российское гражданство через суд. По информации информагентства, к этой категории лиц относятся несколько сотен людей.

«Нет регистрации - нет дальнейшего существования. Ущемляются наши права, как граждан, на работу, как граждан на медицинское обеспечение, на получение пенсии, ну и всех других соцвыплат», - рассказала жительница Севастополя Елена Воронец.

Она также отметила, что зарегистрировать бизнес и стать на военный учет лицам без местной регистрации также невозможно.

По ее словам, она долгое время живет в Севастополе, а паспорт России ей выдали без указания прописки. В органах миграционной службы пояснили, что указывать в паспорте украинскую регистрацию не могут. Вопрос может быть урегулирован на местном уровне, например, путем определения какого-то общежития, где можно прописаться без регистрации.

«Частные лица, пользуясь ситуацией, предлагают помощь в регистрации, но за деньги, которые для нас нереальные для обычных работников. Это 25 тысяч, это 30 тысяч за полгода, кто за год, у кого какие аппетиты», - рассказала Воронец.

В «Пенсионном фонде» Севастополя разъяснили, что пенсию будут получать даже те лица, которые получили российское гражданство, но не имеют регистрации в паспорте.

Читайте такжеПашинский считает опасными поставки электроэнергии из России в Крым

«Наличие паспорта гражданина РФ не лишает их права на получение пенсии, независимо от того, стоит у них штамп о регистрации или нет. Потому что граждане РФ обеспечиваются пенсией, независимо от места проживания», - сообщила заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда» Елена Гайворонская.

В конце февраля - начале марта 2014 переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали Крымский полуостров.

16 марта 2014 на территории Крыма и города Севастополя состоялся так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали этого голосования и считают, что Россия аннексировала Крым.

После этого США и Европейский союз ввели ряд экономических санкций в отношении России. Запад продолжает настаивать на том, что Крым является частью Украины.