"Сломанная лапка": Надя Дорофеева опубликовала "горячее" фото

15:31, 09 июля 2018
Общество
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Дорофееву заподозрили в беременности / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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На снимке, опубликованном в Instagram, артистка позирует в нижнем белье. За 25 минут фото набрало более 54 тысяч лайков.

"Красотка", "В спортзал пойди, попу подкачай", "Ракета", "Очень красивая", "Вау, мои глаза ослепли от твоей красоты", "Надюшка беременна", "Сломанная лапка", "Ты потолстела?", - пишут пользователи в комментариях под фотографией. 

Ранее Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике на Бали.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева