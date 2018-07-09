"Сломанная лапка": Надя Дорофеева опубликовала "горячее" фото

Дорофеева опубликовала новое фото с отдыха на Бали.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов очередным фото.

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На снимке, опубликованном в Instagram, артистка позирует в нижнем белье. За 25 минут фото набрало более 54 тысяч лайков.

"Красотка", "В спортзал пойди, попу подкачай", "Ракета", "Очень красивая", "Вау, мои глаза ослепли от твоей красоты", "Надюшка беременна", "Сломанная лапка", "Ты потолстела?", - пишут пользователи в комментариях под фотографией.

Ранее Надя Дорофеева продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике на Бали.